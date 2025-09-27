Carabinieri Nico Lamacchia e Boris Marando nuovi comandanti delle compagnie di Viterbo e Tuscania

Nuovi avvicendamenti per i carabinieri della Tuscia, dopo l'arrivo del comandante provinciale Alfredo Antro nelle scorse settimane. “I cambi di comando - dice Antro - sono un momento di crescita professionale. I nuovi comandanti daranno un contributo importante per le comunità della provincia”. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

