Captain Beyond è tra gli Avengers nell’incredibile Infinity Comic 30

Jumptheshark.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel panorama dei fumetti Marvel, l’introduzione di nuovi personaggi all’interno della squadra degli Avengers rappresenta sempre un momento di grande interesse e novità. Recentemente, si è assistito a un evento di notevole rilevanza: il debutto ufficiale di uno dei supereroi più potenti del Marvel Universe, che si unisce per la prima volta alla formazione degli Avengers. Questa novità ha portato una ventata di freschezza e nuove dinamiche nelle storie in corso, aprendo scenari inediti contro minacce di livello cosmico. Captain Beyond entra a far parte degli Avengers per la prima volta. in Astonishing Avengers Infinity Comic #30. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

captain beyond 232 tra gli avengers nell8217incredibile infinity comic 30

© Jumptheshark.it - Captain Beyond è tra gli Avengers nell’incredibile Infinity Comic 30

In questa notizia si parla di: captain - beyond

Villains Marvel da sfidare contro Captain America subito

Il origin di captain america rivoluziona la storia di steve rogers

Avengers annunciano il primo leader mutante, sostituisce Captain America dopo 62 anni

‘Captain America’s Anthony Mackie Teases ‘Avengers: Doomsday’: “It’s Going To Give The Audience That Old Marvel Feeling” - The actor most recently played Sam Wilson in Captain America: Brave New World, and teased the upcoming Marvel ... Lo riporta deadline.com

If Captain America’s Avengers Battle the New Avengers, Who Will Win? - So, based on the official cast list of Avengers: Doomsday, we think it’s safe to say Captain America’s Avengers will include Falcon (Danny Ramirez), Ant- Si legge su yahoo.com

Cerca Video su questo argomento: Captain Beyond 232 Avengers