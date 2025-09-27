Captain Beyond è tra gli Avengers nell’incredibile Infinity Comic 30

Nel panorama dei fumetti Marvel, l’introduzione di nuovi personaggi all’interno della squadra degli Avengers rappresenta sempre un momento di grande interesse e novità. Recentemente, si è assistito a un evento di notevole rilevanza: il debutto ufficiale di uno dei supereroi più potenti del Marvel Universe, che si unisce per la prima volta alla formazione degli Avengers. Questa novità ha portato una ventata di freschezza e nuove dinamiche nelle storie in corso, aprendo scenari inediti contro minacce di livello cosmico. Captain Beyond entra a far parte degli Avengers per la prima volta. in Astonishing Avengers Infinity Comic #30. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

