Capitale della cultura 200 progetti Tra gli ’ambasciatori’ anche Buffon Lavia Piccinini Zucchero e Bocelli
Il sindaco Francesco Persiani ha annunciato ufficialmente la candidatura di Massa capitale italiana della cultura 2028 al teatro Guglielmi, prima dell’inizio del concerto di Fabrizio Bosso e Oliver Julian Mazzariello organizzato dall’Istituto Valorizzazione dei Castelli per il festival Mutamenti. Il titolo del dossier inviato al ministero della Cultura è: ’Massa 2028 la luna e la pietra. Dove Tirreno e Apuane incontrano la storia’. Persiani ha sottolineato come "la nostra proposta culturale nasce dalla geografia e dalla storia: Massa è città sospesa tra mare e montagne, luogo d’incontro tra Tirreno e Apuane, crocevia di civiltà che si intreccia con Montignoso, Carrara, la Lunigiana e Luni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
