Capello deciso sullo stadio | San Siro? Va detto arrivederci Incredibile Europeo 2032 senza Milano

Capello, ex allenatore di grande prestigio, chiede modernità: «Serve una cittadella dello sport, non una cattedrale nel deserto». Fabio Capello, ex allenatore e storico volto del calcio italiano, ha affidato alle colonne de La Gazzetta dello Sport il suo pensiero sul destino di San Siro e sull’ipotesi di un nuovo stadio condiviso da Inter e Milan. Parole che riflettono insieme nostalgia e pragmatismo, con l’inevitabile consapevolezza che i tempi impongono un cambiamento. «San Siro l’ho visto crescere – ha ricordato Capello –. Ho giocato con il campo gelato, col sole, con la pioggia, con l’erba alta e persino con la segatura. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Capello deciso sullo stadio: «San Siro? Va detto arrivederci. Incredibile Europeo 2032 senza Milano»

In questa notizia si parla di: capello - deciso

Rosetta è venuta da noi desiderando delle schiariture, ma i suoi capelli erano molto sfibrati. Insieme abbiamo deciso di dare priorità alla cura: prima due ricostruzioni profonde e solo dopo le schiariture. Il risultato? Un capello luminoso, sano e belliss Vai su Facebook

Capello: “San Siro? Serve qualcosa di diverso. Incredibile Europeo 2032 senza Milano…” - Del nuovo stadio per Inter e Milan e dell'addio a San Siro, con tutte le difficoltà del caso, ha parlato a La Gazzetta l'ex tecnico ... Si legge su msn.com

San Siro, ipotesi vendita a 160 milioni: nell’accordo sullo stadio il prezzo scende - È intorno ai 160 milioni la cifra che Palazzo Marino dovrebbe incassare dalla vendita dello stadio di San Siro e aree limitrofe, stando alle ultime fasi dell’accordo che il Comune ha limato con Inter ... Segnala milano.repubblica.it