Capello | Amo San Siro ma sia un simbolo della modernità

Teatro di mille notti indimenticabili, per il Meazza è giunto il tempo di rinnovarsi. Uno stadio moderno, che metta al centro il tifoso, è una necessità improrogabile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Capello: "Amo San Siro ma sia un simbolo della modernità"

Capello: "Camarda doveva restare al Milan, è pronto. Ha superato l'esame San Siro, Pio Esposito invece…"

Capello provoca: «Camarda ha già superato l’esame San Siro, Pio Esposito ancora no! Ma se Chivu punta Lookman…»

Capello: “San Siro? Serve qualcosa di diverso. Incredibile Europeo 2032 senza Milano…” - Del nuovo stadio per Inter e Milan e dell'addio a San Siro, con tutte le difficoltà del caso, ha parlato a La Gazzetta l'ex tecnico ... Riporta fcinter1908.it

Capello: "Camarda doveva restare al Milan, è pronto. Ha superato l'esame San Siro, Pio Esposito invece..." - Fabio Capello, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha analizzato le varie strategie dei top team in Serie A in materia di giovani. Come scrive calciomercato.com