Capello | A San Siro va detto arrivederci Ho l’incubo che possa essere abbandonato a se stesso

Fabio Capello, storico allenatore rossonero, ha parlato del momento dello stadio del Milan e di San Siro. Ecco le sue parole a 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Capello: “A San Siro va detto arrivederci. Ho l’incubo che possa essere abbandonato a se stesso”

In questa notizia si parla di: capello - siro

Capello: "Camarda doveva restare al Milan, è pronto. Ha superato l'esame San Siro, Pio Esposito invece…"

Capello provoca: «Camarda ha già superato l’esame San Siro, Pio Esposito ancora no! Ma se Chivu punta Lookman…»

Capello: "Amo San Siro ma sia un simbolo della modernità"

Capello: "Non giocare le coppe è un vantaggio immenso" Vai su Facebook

Capello: "Inter superiore a BVB, Ajax e Atletico. E con le due inglesi c'è un vantaggio non indifferente" - X Vai su X

Capello: “A San Siro va detto arrivederci. Ho l’incubo che possa essere abbandonato a se stesso” - Fabio Capello, storico allenatore rossonero, ha parlato del momento dello stadio del Milan e di San Siro. Secondo msn.com

Capello: “San Siro? Serve qualcosa di diverso. Incredibile Europeo 2032 senza Milano…” - Del nuovo stadio per Inter e Milan e dell'addio a San Siro, con tutte le difficoltà del caso, ha parlato a La Gazzetta dello Sport l'ex tecnico ... Lo riporta msn.com