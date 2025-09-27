Capannone in ristrutturazione occupato sgomberati tre giovani tunisini

Modenatoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri della Compagnia di Modena sono intervenuti nei pressi di un capannone privato in fase di ristrutturazione, in una zona industriale della città, a seguito di una segnalazione giunta alla Centrale Operativa inerente all’occupazione abusiva dello stabile da parte di alcune persone. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

