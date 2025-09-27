Capalbio Film Festival Stefano Bises riceve il premio alla sceneggiatura L’inaugurazione della mostra RAP Tribù di Chiara Rapaccini
Stefano Bises ha firmato, tra gli altri, Portobello, serie televisiva per la regia di Marco Bellocchio sul caso Tortora, presentata fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia Capalbio Film Festival, Stefano Bises riceve il premio alla sceneggiatura. L’inaugurazione della mostra RAP Trib. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: capalbio - film
Capalbio Film Festival, il produttore Aurelio de Laurentiis verrà celebrato con il premio all’eccellenza cinematografica
Aurelio De Laurentiis, premio all’Eccellenza al Capalbio film festival
Capalbio Film Festival 2025: scopri il poster ufficiale della quarta edizione
(Capalbio Film Festival: al Presidente De Laurentiis il "Premio all'Eccellenza") - facebook.com Vai su Facebook
Premio speciale per Aurelio De Laurentiis: il presidente azzurro è stato insignito del "Premio all'eccellenza" del Capalbio Film Festival Il premio è stato consegnato dall'attrice e amica Claudia Gerini @sscnapoli #DeLaurentiis #SSCNapoli #spazionapoli - X Vai su X
Dal 25 al 28 settembre Capalbio Film Festival - Aurelio De Laurentiis Premio all'eccellenza cinematografica, Stefano Bises Premio alla sceneggiatura Conto alla rovescia per la quarta edizione di Capalbio Film Festival al via dal 25 al 28 settembre ... Come scrive adnkronos.com
Terza giornata sabato per il Capalbio Film Festival - CAPALBIO – Terza giornata di Festival Sabato 27 Settembre per Capalbio Film Festival che prende il via alle 10. Si legge su ilgiunco.net