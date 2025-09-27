Capalbio Film Festival Stefano Bises riceve il premio alla sceneggiatura L’inaugurazione della mostra RAP Tribù di Chiara Rapaccini

Stefano Bises ha firmato, tra gli altri, Portobello, serie televisiva per la regia di Marco Bellocchio sul caso Tortora, presentata fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia Capalbio Film Festival, Stefano Bises riceve il premio alla sceneggiatura. L’inaugurazione della mostra RAP Trib. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

