Capalbio Film Festival presenta insieme per una spiaggia più pulita con mermaid magic

evento di sensibilizzazione ambientale al capalbio film festival. Il Capalbio Film Festival, in collaborazione con Rainbow e Marevivo, promuove un’importante iniziativa dedicata alla tutela delle spiagge e alla salvaguardia dell’ ecosistema marino. L’evento, inserito nel programma ufficiale della manifestazione, mira a coinvolgere adulti e bambini attraverso attività educative e pratiche di pulizia del litorale. mermaid magic: un progetto educativo per la tutela delle spiagge. l’iniziativa “Insieme per una spiaggia più pulita”. Sabato 27 settembre sulla spiaggia della Torba a Capalbio si svolgerà l’attività “Insieme per una spiaggia più pulita”, realizzata grazie alla piattaforma di edutainment SeaAcademy di Mermaid Magic. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

