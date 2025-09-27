Capalbio Film Festival presenta insieme per una spiaggia più pulita con mermaid magic
evento di sensibilizzazione ambientale al capalbio film festival. Il Capalbio Film Festival, in collaborazione con Rainbow e Marevivo, promuove un’importante iniziativa dedicata alla tutela delle spiagge e alla salvaguardia dell’ ecosistema marino. L’evento, inserito nel programma ufficiale della manifestazione, mira a coinvolgere adulti e bambini attraverso attività educative e pratiche di pulizia del litorale. mermaid magic: un progetto educativo per la tutela delle spiagge. l’iniziativa “Insieme per una spiaggia più pulita”. Sabato 27 settembre sulla spiaggia della Torba a Capalbio si svolgerà l’attività “Insieme per una spiaggia più pulita”, realizzata grazie alla piattaforma di edutainment SeaAcademy di Mermaid Magic. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: capalbio - film
Capalbio Film Festival, il produttore Aurelio de Laurentiis verrà celebrato con il premio all’eccellenza cinematografica
Aurelio De Laurentiis, premio all’Eccellenza al Capalbio film festival
Capalbio Film Festival 2025: scopri il poster ufficiale della quarta edizione
? De Laurentiis al Capalbio Film Festival: «Le anti-Napoli sono sempre le solite tre del nord, ma anche l’Atalanta e una Roma che s’è molto rinforzata con Gasperini». Il presidente del Napoli inserisce i giallorossi tra le rivali più attrezzate per la corsa allo - X Vai su X
Il presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis, al Premio all'Eccellenza Cinematografica al Capalbio Film Festival ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport ? De Laurentiis ha parlato delle possibili anti-Napoli in questa stagione, indicando Vai su Facebook
Capalbio Film Festival svela INSIEME PER UNA SPIAGGIA PIÙ PULITA, l’imperdibile iniziativa a tema Mermaid Magic - Il nuovo evento promosso da Capalbio Film Festival in collaborazione con Rainbow e Marevivo promuoverà la salvaguardia dell'ecosistema marino ... Segnala bestmovie.it
Terza giornata sabato per il Capalbio Film Festival - CAPALBIO – Terza giornata di Festival Sabato 27 Settembre per Capalbio Film Festival che prende il via alle 10. Si legge su ilgiunco.net