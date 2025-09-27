Caos Treni guasto sulla Roma-Napoli | rallentamenti e maxi ritardi fino a 2 ore

Ildifforme.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un Frecciargento, bloccato da circa un'ora per il guasto, ha deciso di tornare a Termini in retromarcia per instradarsi su un percorso alternativo. In questo caso il ritardo accumulato è di 180 minuti, come riporta La Repubblica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

caos treni guasto romaGuasto sulla linea Alta Velocità, ritardi e limitazioni fra Roma e Napoli: treni in retromarcia a Termini - Circolazione fortemente rallentata sulla linea Alta Velocità Roma- ilmessaggero.it scrive

caos treni guasto romaAlta velocità Roma-Napoli, ritardi e treni fermi per un guasto - Napoli la circolazione è rallentata per un inconveniente tecnico alla linea nei pressi di Cassino. Come scrive msn.com

