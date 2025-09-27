Caos Benfica l'assemblea generale finisce in rissa | insulti a Rui Costa spintoni e minacce

Caos all’Assemblea Generale del Benfica: la discussione sulla situazione finanziaria e sulle elezioni per l’eredità di Rui Costa è degenerata in insulti, spintoni e minacce, costringendo a sospendere i lavori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: caos - benfica

Caos Andorra: campionato rinviato per problemi di immigrazione Il campionato andorrano di Primera Divisió non è partito nel weekend come previsto. La federazione ha annunciato il rinvio al 27-28 settembre perché la quota nazionale di immigrazione è - facebook.com Vai su Facebook

Il curioso caso di #Mou: allenerà il #Benfica che lo aveva eliminato dalla #Champions. E ritrova Juve e Napoli (e Real Madrid e Chelsea) - X Vai su X

Caos Benfica, l’assemblea generale finisce in rissa: insulti a Rui Costa, spintoni e minacce - Caos all’Assemblea Generale del Benfica: la discussione sulla situazione finanziaria e sulle elezioni per l’eredità di Rui Costa è degenerata in ... Lo riporta fanpage.it