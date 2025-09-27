Canzi festeggia | Juventus Women di nuovo al primo posto Non molliamo mai è nel nostro DNA

. Le parole del tecnico dopo il trionfo in Serie A Women’s Cup. Max Canzi, tecnico della Juventus Women, ha parlato così dopo la vittoria in Serie A Women’s Cup nella finale contro la Roma. Le dichiarazioni: «È stata una partita bellissima e molto complicata, giocata da due grandi squadre: è una competizione nuova ed è importante per noi scrivere il nome “Juventus” al primo posto. È un motivo d’orgoglio. Queste ragazze non mollano mai, è nel nostro DNA: siamo fieri di questo atteggiamento, oggi è stato davvero un bello spettacolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

