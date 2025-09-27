"Il cantiere del Ballarin non è fermo per la Soprintendenza ma per la perizia di variante ". Lo spiega l’assessore ai lavori pubblici Andrea Sanguigni che annuncia come occorrerà attendere la fine di ottobre per veder ripartire i lavori. Il cantiere che dovrà trasformare la zona dell’ex stadio Ballarin resta al centro del dibattito cittadino e, in particolar modo, di quello politico. "La sospensione è legata alla perizia di variante della quale, ad ogni buon conto, abbiamo oggi quasi tutti i computi metrici anche se ad oggi non posso esprimermi su una data certa per la ripresa dell’intervento" ha dichiarato Sanguigni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cantiere Ballarin stop, slitta la ripartenza