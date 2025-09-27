Canottaggio delude l’otto azzurro | mai in corsa per la medaglia ai Mondiali
La penultima giornata di gare dei Mondiali di canottaggio, competizione che si chiuderà domani a Shanghai, si conclude senza medaglie per l'Italia. Termina in quinta posizione il quattro con PR3, stesso piazzamento, ma grande delusione, dopo l'ottimo tempo ottenuto nelle batterie di qualificazione, per l'otto maschile che non riesce mai ad inserirsi nella lotta per una medaglia. CANOTTAGGIO. SPECIALITÀ OLIMPICHE Le speranze suscitate da un'ottima prova in qualificazione vengono smentite dalla deludente finale dell'otto maschile. L'Italia chiude la finale A in quinta posizione. Gli azzurri ( Emanuele Gaetani Liseo, Salvatore Monfrecola, Giovanni Abagnale, Matteo Sartori, Leonardo Pietra Caprina, Giuseppe Vicino, Nunzio Di Colandrea, Giovanni Codato, con al timone Alessandra Faella) concludono la propria prestazione con il tempo di 05:35.