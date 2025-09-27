Campo nomadi Reggio Emilia | 9 denunciati per furto di energia elettrica

REGGIO EMILIA – I carabinieri reggiani, con circa 40 militari suddivisi in 10 squadre, hanno condotto un’operazione presso il campo nomadi in via Strozzi, in città, supportati da unità speciali, cinofile, forestali e tecnici Enel. Sono state controllate 45 persone e 14 abitazioni: 9 persone sono state denunciate per furto di energia elettrica. Rinvenute anche. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

campo nomadi reggio emiliaLe forze dell’ordine controllano un campo nomadi reggiano - Nella mattinata di ieri, 25 settembre, a partire dalle ore 05:30, i Carabinieri del Comando Provinciale, segnatamente quelli in forza alla Compagnia di Reggio Emilia, hanno effettuato un servizio stra ... Lo riporta nextstopreggio.it

Blitz dei carabinieri nel campo Rom: 9 persone denunciate per furto di energia. VIDEO - REGGIO EMILIA – I carabinieri reggiani, con circa 40 militari suddivisi in 10 squadre, hanno condotto un’operazione presso il campo nomadi in via Strozzi, in città, supportati da unità speciali, cinof ... Segnala reggionline.com

