Campionato mondiale dei massaggi | ci siamo stati ecco che cosa abbiamo scoperto

Ogni anno terapisti di tutto il mondo si riuniscono per sfidarsi: la gara si è svolta a Copenhagen, dove tra mazze da baseball, persone appollaiate e coperte che prendono fuoco, l’importante non è vincere, ma farsi del bene. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Campionato mondiale dei massaggi: ci siamo stati, ecco che cosa abbiamo scoperto

In questa notizia si parla di: campionato - mondiale

Basket - Il campionato in Svizzera. Mondiale over 50, bronzo per i ravennati: "Anche a questa età non vogliamo perdere...»

Torino capitale della magia: fino al 19 luglio in scena il campionato mondiale

Scommesse campionato mondiale esports 2025: squadra imbattuta minaccia i campioni in carica T1

Aspettando un fiato di vento, continua nel golfo di Trieste il campionato mondiale di vela della classe Melges 24 - facebook.com Vai su Facebook

C’è stato uno scandalo al campionato mondiale di rimbalzello - X Vai su X

Campionato mondiale dei massaggi: ci siamo stati, ecco che cosa abbiamo scoperto - Ogni anno terapisti di tutto il mondo si riuniscono per sfidarsi: la gara si è svolta a Copenhagen, dove tra mazze da baseball, persone appollaiate e coperte che prendono fuoco, l’importante non è vin ... Lo riporta vanityfair.it