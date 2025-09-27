Campania DIH presentato il nuovo numero della rivista Infosfera

Presentato a Napoli, presso la sede dell’Unione Industriali di Napoli, il decimo numero di Infosfera, il magazine edito dal Campania DIH e strumento di comunicazione e condivisione della rete europea degli European Digital Innovation Hubs (EDIHs). La presentazione si è svolta a margine dell’incontro tra EDIH PRIDE e DigitalTech EDIH, hub per l’innovazione digitale con sede in Ungheria. “Il decimo numero di Infosfera rappresenta un traguardo simbolico e un’occasione di confronto tra esperienze che si incontrano e si arricchiscono reciprocamente” ha dichiarato Edoardo Imperiale, direttore editoriale della rivista. 🔗 Leggi su Ildenaro.it