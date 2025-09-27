Camionista sbanda a Guidonia e viene fermato nel rimorchio trasportava 540 kg di droga sotto la frutta

Notizie.virgilio.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrestato a Guidonia un autotrasportatore romeno: trasportava 540 kg di hashish nascosti tra la frutta. Sequestro record dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

camionista sbanda a guidonia e viene fermato nel rimorchio trasportava 540 kg di droga sotto la frutta

© Notizie.virgilio.it - Camionista sbanda a Guidonia e viene fermato, nel rimorchio trasportava 540 kg di droga sotto la frutta

In questa notizia si parla di: camionista - sbanda

Ubriaco al volante sbanda col tir in autostrada: paura in A1, denunciato un camionista

Cerca Video su questo argomento: Camionista Sbanda Guidonia Viene