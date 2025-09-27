Camionista sbanda a Guidonia e viene fermato nel rimorchio trasportava 540 kg di droga sotto la frutta
Arrestato a Guidonia un autotrasportatore romeno: trasportava 540 kg di hashish nascosti tra la frutta. Sequestro record dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: camionista - sbanda
