camerata picena anziana muore in casa la guardia medica non conosce la strada e non ci va esposto della figlia

Corriereadriatico.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CAMERATA PICENA - La madre muore in casa, chiama la guardia medica che, però, non la raggiunge perché non conosce la strada. E? quanto denunciato da una residente di Camerata. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

