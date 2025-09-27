Cambio di rotta in MO Hamas accetta il piano Trump per Gaza | ostaggi in cambio di cessate il fuoco

Donald Trump L’amministrazione statunitense di Donald Trump ha elaborato un piano di pace per porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza che, secondo il quotidiano israeliano Haaretz, sarebbe stato accettato dal gruppo palestinese Hamas. La proposta prevede il rilascio di tutti gli ostaggi israeliani in cambio di un cessate il fuoco permanente e il ritiro graduale delle forze militari dalla Striscia, con l’obiettivo di creare le condizioni per un futuro Stato palestinese. Il documento, composto da 21 punti e ottenuto dal Times of Israel, è stato presentato agli inizi di questa settimana a diversi paesi arabi e musulmani a margine dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

