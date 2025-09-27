Cambio al vertice di Cesena Fiera la Regione | Macfrut resta in Romagna collocazione naturale
"Macfrut è una fiera di grandissimo valore strategico ed economico, un punto di riferimento nazionale e internazionale per il settore ortofrutticolo: per noi la sua collocazione naturale è in Romagna. In Emilia-Romagna siamo abituati a fare insieme e continueremo a farlo senza contrapposizioni.
Cesena Fiera, cambio ai vertici. La Regione Emilia-Romagna: «Macfrut resta in Romagna, è la sua collocazione naturale» - Sull'ipotesi di un trasloco di Macfrut a Parma l'assessore regionale all'Agricoltura Mammi frena: «Il suo valore strategico è quello di essere ...
Macfrut, arrivano le dimissioni di Renzo Piraccini - "Rassegno le mie dimissioni irrevocabili da presidente e Ad di Cesena Fiera" annuncia il manager dopo 11 anni al vertice ...