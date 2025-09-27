La quarta stagione di Sullivan’s Crossing si avvicina, portando con sé importanti novità riguardo al cast e alla trama. La serie, ispirata ai romanzi di Robyn Carr, ha progressivamente ampliato il proprio universo narrativo, allontanandosi dal materiale originale per abbracciare elementi di melodramma familiare e community che hanno riscosso successo tra gli spettatori. Le recenti indiscrezioni indicano un’evoluzione significativa della storyline e l’introduzione di nuovi personaggi, segnando un cambiamento rispetto alle stagioni precedenti. l’ingresso di nuovi interpreti nella quarta stagione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Cambiamenti nel cast di sullivan’s crossing e la nuova direzione dello show