Call of Duty | Black Ops 7 come ottenere gratis un codice gratis per la Beta in Early Access

Activision ha trovato un modo per rendere ancora più speciale l’attesa per Call of Duty Black Ops 7: chiunque, anche senza prenotazione, potrà accedere alla Beta in Early Access ottenendo un codice gratuito. L’occasione è legata al Call of Duty Next, evento digitale fissato per il 30 settembre 2025, che mostrerà novità non solo sul nuovo capitolo della saga, ma anche su Warzone e sulla versione mobile dello sparatutto. Durante la trasmissione, che sarà disponibile in diretta su Twitch, verrà lanciata una campagna di Twitch Drops. Il funzionamento è semplice: sarà sufficiente collegarsi al canale ufficiale e guardare la live per almeno 60 minuti consecutivi. 🔗 Leggi su Game-experience.it

