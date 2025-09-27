Call of Duty | Black Ops 7 come ottenere gratis un codice gratis per la Beta in Early Access
Activision ha trovato un modo per rendere ancora più speciale l’attesa per Call of Duty Black Ops 7: chiunque, anche senza prenotazione, potrà accedere alla Beta in Early Access ottenendo un codice gratuito. L’occasione è legata al Call of Duty Next, evento digitale fissato per il 30 settembre 2025, che mostrerà novità non solo sul nuovo capitolo della saga, ma anche su Warzone e sulla versione mobile dello sparatutto. Durante la trasmissione, che sarà disponibile in diretta su Twitch, verrà lanciata una campagna di Twitch Drops. Il funzionamento è semplice: sarà sufficiente collegarsi al canale ufficiale e guardare la live per almeno 60 minuti consecutivi. 🔗 Leggi su Game-experience.it
In questa notizia si parla di: call - duty
Nuovo call of duty su game pass è un grande imbarazzo
Battlefield 6: la beta sorprende più di call of duty
Call of duty abbandona le skin ridicole in black ops 7 per un inizio
Activision ha pubblicato un nuovo approfondimento di Call of Duty: Black Ops 7, dedicato stavolta alla storia e ai personaggi della modalità Zombie. - facebook.com Vai su Facebook
Tra una settimana sveleremo il futuro di Call of Duty! Che cosa vuoi vedere a #CODNext?Non perderti i creator che giocheranno live e ottieni ricompense esclusive! 30 settembre ? 18:00 CEST YouTube/Twitch - X Vai su X
Call of Duty Black Ops 7: tutto sul multiplayer e sulla beta aperta - Call of Duty Black Ops 7 svela modalità, mappe e armi del multiplayer. Scrive icrewplay.com
Call of Duty Black Ops 7: il multigiocatore si mostra tra mappe, nuove modalità e tecnologia futuristica - Call of Duty Black Ops 7 svela il multigiocatore: nuove mappe, modalità come Overload e Scorestreak futuristici. Come scrive drcommodore.it