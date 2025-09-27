Calciomercato Juventus | il rinforzo per il futuro potrebbe arrivare dal Barcellona Fissato il prezzo per acquistarlo l’ultima voce che riguarda i bianconeri

Calciomercato Juventus: il possibile acquisto per il futuro potrebbe arrivare dal Barcellona. Ecco il prezzo per acquistarlo, l’indiscrezione. Una novità per il centrocampo, un’idea dalla Spagna. Il calciomercato Juventus osserva in casa Barcellona e, secondo quanto riferito dal portale Fichajes.net, avrebbe messo nel mirino Marc Casadó. Il centrocampista blaugrana è uno dei profili seguiti con maggiore attenzione dalla dirigenza juventina per rinforzare la mediana nelle prossime finestre di mercato. L’identikit: un nuovo talento dalla Masia. Marc Casadó, centrocampista spagnolo classe 2003 e nazionale Under 21, è un talento uscito dalla celebre cantera del Barcellona. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

