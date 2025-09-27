Calciomercato Juve spunta un nome nuovo per il centrocampo del futuro | piace un giocatore della Real Sociedad di chi si tratta e la valutazione
Calciomercato Juve, spunta un nome nuovo per il centrocampo del futuro: gli aggiornamenti sulle mosse dei bianconeri. Il mercato Juve non si ferma mai e la rete di scouting bianconera è sempre al lavoro per scovare i talenti del futuro. L’ultimo nome finito sul taccuino della dirigenza, secondo quanto riportato dal portale specializzato Transfer, è quello di Luka Su?i?, centrocampista croato in forza alla Real Sociedad. Su?i?, giocatore classe 2002 (ha appena compiuto 23 anni), è un profilo che si sposa alla perfezione con le nuove linee guida del mercato della Juventus: giovane, di talento e con già una buona esperienza internazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: calciomercato - juve
Calciomercato Juve, occhi puntati su Savona. Una big inglese è intenzionata a fare sul serio per lui
Calciomercato Juve, il rinforzo arriva dalla Serie A: spunta l’idea di uno scambio
Calciomercato Juve LIVE: novità direttamente da Manchester sul fronte Sancho, Nico Gonzalez e Weah possono partire
KOOPMEINERS E LA JUVENTUS DEVONO SALUTARSI Camillo Demichelis, a 'Juve Zone' sul canale Youtube di http://Calciomercato.it, stronca definitivamente Teun #Koopmeiners! La #Juve dovrebbe cederlo già a gennaio #Juventus - X Vai su X
Novità di calciomercato sulla Juventus Qui - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato Juventus: stanno prendendo il cugino di Sucic - Pista straniera per la Juventus, che sta seguendo con attenzione l’evoluzione del calciatore che ha impressionato l’area tecnica dei bianconeri. calciomercato24.com scrive
Calciomercato Juve, Ceccarini annuncia: «Nodo Koopmeiners, si valutano per il futuro diverse opzioni. 4 nomi a centrocampo». Due sono delle autentiche sorprese! - Calciomercato Juve, Niccolò Ceccarini ha parlato così dei movimenti a centrocampo dei bianconeri. Da juventusnews24.com