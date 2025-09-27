Calciomercato Juve spunta un nome nuovo per il centrocampo del futuro | piace un giocatore della Real Sociedad di chi si tratta e la valutazione

Calciomercato Juve, spunta un nome nuovo per il centrocampo del futuro: gli aggiornamenti sulle mosse dei bianconeri. Il mercato Juve non si ferma mai e la rete di scouting bianconera è sempre al lavoro per scovare i talenti del futuro. L’ultimo nome finito sul taccuino della dirigenza, secondo quanto riportato dal portale specializzato Transfer, è quello di Luka Su?i?, centrocampista croato in forza alla Real Sociedad. Su?i?, giocatore classe 2002 (ha appena compiuto 23 anni), è un profilo che si sposa alla perfezione con le nuove linee guida del mercato della Juventus: giovane, di talento e con già una buona esperienza internazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

