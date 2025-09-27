Calciomercato Juve LIVE | Vlahovic può partire a gennaio chi può arrivare a gennaio a centrocampo
Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Igor Tudor. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: calciomercato - juve
Calciomercato Juve, occhi puntati su Savona. Una big inglese è intenzionata a fare sul serio per lui
Calciomercato Juve, il rinforzo arriva dalla Serie A: spunta l’idea di uno scambio
Calciomercato Juve LIVE: novità direttamente da Manchester sul fronte Sancho, Nico Gonzalez e Weah possono partire
KOOPMEINERS E LA JUVENTUS DEVONO SALUTARSI Camillo Demichelis, a 'Juve Zone' sul canale Youtube di http://Calciomercato.it, stronca definitivamente Teun #Koopmeiners! La #Juve dovrebbe cederlo già a gennaio #Juventus - X Vai su X
Novità di calciomercato sulla Juventus Qui - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato Juventus, 25 milioni per Vlahovic: Comolli ha detto sì - Calciomercato Juventus, i bianconeri pronti ad assecondare le richieste di Vlahovic: addio a gennaio. Lo riporta juvelive.it
Scambio con Vlahovic e addio Napoli: la scelta che sblocca la Juve - Vlahovic addio alla Juventus nel calciomercato di gennaio attraverso uno scambio clamoroso: beffato il Napoli di Conte ... Segnala calciomercato.it