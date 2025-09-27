Calciomercato Inter tesoretto da 30 milioni senza cessioni eccellenti | il piano dei nerazzurri
Calciomercato Inter, i nerazzurri valutano nuovi investimenti per far crescere la società nonché la squadra di Cristian Chivu! Le idee di Marotta. L’ Inter guarda già al futuro e può ritrovarsi con un tesoretto molto importante da reinvestire sul mercato nella prossima stagione, senza dover per forza ricorrere a cessioni eccellenti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri avrebbero individuato un percorso chiaro: puntare sul risparmio degli ingaggi più pesanti in scadenza, creando così un margine di manovra da 25 a 30 milioni di euro. Inter, via agli stipendi pesanti per costruire il tesoretto. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: calciomercato - inter
Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 17 luglio 2025
Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 9 luglio 2025
Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 22 luglio 2025
#Inter, #Chivu dà fiducia a Luis Henrique: il brasiliano in pole per una maglia da titolare a #Cagliari #LuisHenrique #CagliariInter https://calciomercato.com/liste/inter-chivu-da-fiducia-a-luis-henrique-il-brasiliano-in-pole-per-una-maglia-da-titolare/bltdc78fc1e4 - X Vai su X
Il possibile derby di calciomercato tra Milan e Inter - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato Inter, Ausilio piomba sul baby fenomeno: pronto il colpo da 30 milioni - Piero Ausilio si è fiondato sul giovane talento della Ligue 1: il ds nerazzurro prepara il colpo da 30 milioni. Come scrive spaziointer.it
Doppio colpo Inter, uno arriva subito: affare da 30 milioni | CM.IT - L'Inter pianifica un nuovo colpo per la finestra di gennaio: c'è un nome in particolare sul taccuino di Marotta e Ausilio ... Si legge su calciomercato.it