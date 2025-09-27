Calciomercato Inter per gennaio valutazioni in difesa | tentativo possibile a certe condizioni
Calciomercato Inter, ipotesi rinforzo per la retroguardia: De Vrij e Acerbi in scadenza, si valutano profili per il futuro. Il calciomercato Inter si prepara a riaccendersi già a gennaio, con i nerazzurri che potrebbero tornare a muoversi per rinforzare la difesa. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, infatti, la dirigenza starebbe valutando la possibilità di inserire un nuovo innesto in retroguardia, ma solo in caso si presentasse l’occasione giusta. Un’operazione che non rappresenterebbe una priorità assoluta, ma che resta un’opzione concreta in vista dell’inverno. La ragione di questa apertura è legata alle situazioni contrattuali di due colonne esperte della retroguardia, Stefan de Vrij e Francesco Acerbi. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: calciomercato - inter
Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 17 luglio 2025
Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 9 luglio 2025
Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 22 luglio 2025
#Inter, #Martinez confermato in porta al posto di #Sommer a #Cagliari: occhi su #Caprile #CagliariInter https://calciomercato.com/liste/inter-martinez-confermato-in-porta-al-posto-di-sommer-a-cagliari-occhi-su-caprile/bltd64d8ace9ea198cb… - X Vai su X
Il possibile derby di calciomercato tra Milan e Inter - facebook.com Vai su Facebook
Doppio colpo Inter, uno arriva subito: affare da 30 milioni | CM.IT - L'Inter pianifica un nuovo colpo per la finestra di gennaio: c'è un nome in particolare sul taccuino di Marotta e Ausilio ... Segnala calciomercato.it
Inter: il sostituto di Pio Esposito dal Palmeiras per 30 milioni - Il calciomercato dell'Inter potrebbe passare ancora dall'attacco, qualora dovesse andar via e in prestito Francesco Pio Esposito. Da calciotoday.it