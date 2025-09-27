Calciomercato Inter per gennaio valutazioni in difesa | tentativo possibile a certe condizioni

Calciomercato Inter, ipotesi rinforzo per la retroguardia: De Vrij e Acerbi in scadenza, si valutano profili per il futuro. Il calciomercato Inter si prepara a riaccendersi già a gennaio, con i nerazzurri che potrebbero tornare a muoversi per rinforzare la difesa. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, infatti, la dirigenza starebbe valutando la possibilità di inserire un nuovo innesto in retroguardia, ma solo in caso si presentasse l’occasione giusta. Un’operazione che non rappresenterebbe una priorità assoluta, ma che resta un’opzione concreta in vista dell’inverno. La ragione di questa apertura è legata alle situazioni contrattuali di due colonne esperte della retroguardia, Stefan de Vrij e Francesco Acerbi. 🔗 Leggi su Internews24.com

