Calciomercato Inter obiettivo comune con il Milan | in estate sarà derby per averlo!

Ecco chi è che interessa alle due milanesi. Inter e Milan potrebbero ritrovarsi protagoniste di un derby lontano dai campi da gioco, questa volta in chiave mercato. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, la questione dei portieri sarà uno dei temi caldi della prossima estate, con entrambi i club pronti a muoversi per rinforzare la propria retroguardia in vista della stagione 202627. Il futuro di Sommer e Maignan. In casa nerazzurra, l’attenzione è focalizzata su Yann Sommer, portiere svizzero classe 1988, il cui contratto scadrà a fine stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

