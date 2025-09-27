Calciomercato Inter obiettivo comune con il Milan | in estate sarà derby per averlo!

Ecco chi è che interessa alle due milanesi. Inter e Milan potrebbero ritrovarsi protagoniste di un derby lontano dai campi da gioco, questa volta in chiave mercato. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, la questione dei portieri sarà uno dei temi caldi della prossima estate, con entrambi i club pronti a muoversi per rinforzare la propria retroguardia in vista della stagione 202627. Il futuro di Sommer e Maignan. In casa nerazzurra, l’attenzione è focalizzata su Yann Sommer, portiere svizzero classe 1988, il cui contratto scadrà a fine stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, obiettivo comune con il Milan: in estate sarà derby per averlo!

In questa notizia si parla di: calciomercato - inter

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 17 luglio 2025

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 9 luglio 2025

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 22 luglio 2025

#Inter, #Martinez confermato in porta al posto di #Sommer a #Cagliari: occhi su #Caprile #CagliariInter https://calciomercato.com/liste/inter-martinez-confermato-in-porta-al-posto-di-sommer-a-cagliari-occhi-su-caprile/bltd64d8ace9ea198cb… - X Vai su X

INTER ZONE: PUNTATA 50 Nuovo appuntamento con Inter Zone, la trasmissione settimanale di Calciomercato.it interamente dedicata all'Inter. Con Flaminia Laurenzi e Raffaele Amato, parliamo del momento dell'Inter, le utlime news e non solo. Ospiti Vittorio - facebook.com Vai su Facebook

Clamoroso Inter, obiettivo di mercato comune con il Milan: sarà derby - Obiettivo di mercato comune per Inter e Milan: a fare il nome è TMW, che parla così di un possibile derby ma lontano dal campo ... msn.com scrive

Inter-Juventus: sfida totale per Pellegrini, Cristante e Barella - Dal campo al calciomercato: Inter e Juventus si sfidano per 3 giovani italiani promettenti come Pellegrini, Cristante e Barella. Da goal.com