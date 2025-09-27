Calciomercato Inter LIVE | Ausilio andrà in Arabia da Inzaghi? Le ultime sul ds e sul futuro portiere nerazzurro

Internews24.com | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Indice dei Contenuti. 🔗 Leggi su Internews24.com

calciomercato inter live ausilio andr224 in arabia da inzaghi le ultime sul ds e sul futuro portiere nerazzurro

© Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Ausilio andrà in Arabia da Inzaghi? Le ultime sul ds e sul futuro portiere nerazzurro

In questa notizia si parla di: calciomercato - inter

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 17 luglio 2025

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 9 luglio 2025

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 22 luglio 2025

calciomercato inter live ausilioCalciomercato Inter, Ausilio piomba sul baby fenomeno: pronto il colpo da 30 milioni - Piero Ausilio si è fiondato sul giovane talento della Ligue 1: il ds nerazzurro prepara il colpo da 30 milioni. Da spaziointer.it

calciomercato inter live ausilioOut anche in Cagliari-Inter: Chivu ha bocciato il mercato di Ausilio - Pagato 20 milioni più bonus, il francese ha fin qui giocato appena 11', tutti peraltro nella prima ... Si legge su calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Inter Live Ausilio