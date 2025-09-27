Calciomercato Inter LIVE | Ausilio andrà in Arabia da Inzaghi? Le ultime sul ds e sul futuro portiere nerazzurro
Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Indice dei Contenuti. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: calciomercato - inter
Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 17 luglio 2025
Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 9 luglio 2025
Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 22 luglio 2025
#Inter, #Chivu dà fiducia a Luis Henrique: il brasiliano in pole per una maglia da titolare a #Cagliari #LuisHenrique #CagliariInter https://calciomercato.com/liste/inter-chivu-da-fiducia-a-luis-henrique-il-brasiliano-in-pole-per-una-maglia-da-titolare/bltdc78fc1e4 - X Vai su X
Il possibile derby di calciomercato tra Milan e Inter - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato Inter, Ausilio piomba sul baby fenomeno: pronto il colpo da 30 milioni - Piero Ausilio si è fiondato sul giovane talento della Ligue 1: il ds nerazzurro prepara il colpo da 30 milioni. Da spaziointer.it
Out anche in Cagliari-Inter: Chivu ha bocciato il mercato di Ausilio - Pagato 20 milioni più bonus, il francese ha fin qui giocato appena 11', tutti peraltro nella prima ... Si legge su calciomercato.it