Calciomercato Inter, Marotta e Ausilio seguono da vicino il portiere del Cagliari: «Tra i giovani più interessanti d’Italia». Sarà avversario questa sera alla Domus Arena, ma il nome di Elia Caprile resta cerchiato in rosso nei taccuini dell’ Inter. Il portiere classe 2001 del Cagliari, acquistato dal Napoli per 7 milioni dopo il prestito semestrale in Sardegna, è infatti uno dei profili monitorati con attenzione dalla dirigenza nerazzurra in ottica futura. Secondo La Gazzetta dello Sport, la sfida di oggi offrirà a Giuseppe Marotta e Piero Ausilio l’occasione di rivederlo da vicino, in un contesto competitivo e davanti a un avversario di livello come l’Inter di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Caprile sarà l’osservato speciale: la dirigenza lo valuta per il futuro della porta

