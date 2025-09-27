Calcio serie C Perugia - Pianese | la diretta della partita

Perugiatoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Caro Grifo, ora non puoi più scherzare. Si gioca oggi per la settima giornata di campionato e per i biancorossi sarà il secondo match casalingo consecutivo dopo quello, poco fortunato, di martedì scorso con la Sambendettese.Ospite questa volta sarà la Pianese di Alessandro Birindelli, ex. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: calcio - serie

Calcio serie C, Borras rassicura i tifosi del Grifo: "State sereni, saremo competitivi"

Calcio serie D. Us Poggibonsi. Confermato. Federico Borri

Calcio serie C. Pianese, dal Pisa arriva Christian Sussi a titolo definitivo

calcio serie c perugiaCalcio serie C, Perugia - Pianese: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta - Braglia non potrà seguire la sfida dalla panchina ma ha le idee chiare; Birindelli alle prese con alcune assenze pesanti ... Lo riporta today.it

Calcio serie C, Braglia attende il vero Perugia: "Serve fame e voglia di essere protagonisti" - Il tecnico non perde l'ottimismo: "Sono convinto che piano piano in zona playoff ci arriviamo" ... perugiatoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Calcio Serie C Perugia