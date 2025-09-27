Calcio serie C per il Perugia è crisi nera Meluso | Chiediamo scusa ai tifosi

C'è poco da dire, il Perugia è in crisi nera. La quarta sconfitta consecutiva ha acceso l'ennesimo campanello d'allarme e il rischio di infilarsi in un punto di non ritorno appare assai concreto.A metterci la faccia è il direttore dell'area tecnica Mauro Meluso, che ha voluto "chiedere scusa ai.

