Calcio serie C il Perugia continua a perdere e i tifosi lo contestano fuori dallo stadio
È bastato attendere il triplice fischio dell'arbitro per capire cosa sarebbe accaduto da lì a poco. E che la misura era colma.Dopo la Sambenedettese anche la Pianese ha violato il Curi infliggendo al Perugia la quarta sconfitta consecutiva e chiudendo nel peggiore dei modi il ciclo di tre partite. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Calcio: serie b. Sfida d'alta classifica domani alle 15 per il Palermo contro il Cesena dell'ex Mignani. Inzaghi a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato.
5^ Calcio Serie D, Girone G 2025/2026 28 Settembre, ore 14:30 Is Arranas, Tertenia Costa Orientale Sarda Scafatese Calcio 1922
