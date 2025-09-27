calcio nella coppa provinciale di terza categoria la pol carrarese sfida la marmese esame spartak per i royal dallas

Oggi decolla la seconda manche di Coppa Provinciale di Terza Categoria, dove fanno il loro debutto la Polisportiva Carrarese, i Royal Dallas, la Palleronese e il Filattiera. La nuova nata Polisportiva Carrarese alle ore 14,30 ospita sul sintetico di Fossone la Marmese, sette giorni fa sconfitta sul campo amico de “La Fossa dei Leoni“ dalla corazzata ’Attuoni per 4-1. Mezz’ora dopo entrano in scena per la prima volta nella sua breve storia i Royal Dallas ospite dello Spartak Apuane. La storica Palleronese affidata alla “cure“ dell’ex capitano dell’Aullese, Terrarossa e Monti Massimiliano Ebano si cala sul rettangolo di gioco del “Rolando Rocchi“ ospite dei cugini del Podenzana chiamati all’immediato riscatto dopo l’inaspettata battuta d’arresto registrata sul campo dell’Ivf Fosdinovo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

