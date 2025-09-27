Calcio Napoli testa al big match di San Siro | Conte carica la squadra per sfidare il Milan

2anews.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Calcio Napoli vuole confermare il primato in campionato dopo quattro vittorie consecutive. Il tecnico studia le mosse di Allegri e chiede gol e concentrazione: Hojlund al centro dell’attacco.  Dopo il successo casalingo col Pisa, il Calcio Napoli ha rimesso lo sguardo sulla Serie A e prepara il prossimo esame di maturità: domenica sera la . 🔗 Leggi su 2anews.it

calcio napoli testa al big match di san siro conte carica la squadra per sfidare il milan

© 2anews.it - Calcio Napoli, testa al big match di San Siro: Conte carica la squadra per sfidare il Milan

In questa notizia si parla di: calcio - napoli

Dimaro, amichevole Calcio Napoli-Arezzo 0-2. Azzurri con troppi carichi di lavoro

TS – “2-3 anni e il calcio in Italia scompare. Champions al Napoli, serve…”

Dove vedere in tv Manchester City-Napoli, Champions League calcio: orario, canale, streaming

calcio napoli testa bigCalcio Napoli, notizie su Napolipiu.com - com ogni settimana vi propone la classifica reale e virtuale della Serie A. Riporta napolipiu.com

calcio napoli testa bigSpalletti: “L’Italia mi martella nella testa. Allegri da scudetto, Chivu un big” - “Gennaro è stato bravo soprattutto nella seconda partita: ha fatto bene anche dal punto di vista tattico. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Calcio Napoli Testa Big