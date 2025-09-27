Calcio il Rimini torna alla vittoria | Pineto espugnata 2-1

Il Rimini torna a vincere e lo fa espugnando 2-1 Pineto. Le reti di Longobardi e Piccoli in avvio rendono vano il gol di Bruzzaniti nella ripresa, coi padroni di casa che colpiscono anche un legno e vedono revocarsi un rigore dall'FVS. Tre punti che permettono agli uomini di D'Alesio di portarsi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

