Calcio femminile la Juve batte la Roma e vince la Serie Women’s Cup

Roma, 27 set. (askanews) – La Juventus batte la Roma e conquista la prima edizione della Serie A Women’s Cup, la nuova competizione che inaugura la stagione del calcio femminile. Allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, davanti a 2.200 spettatori, le campionesse d’Italia superano 3-2 le giallorosse al termine di una finale combattuta ed emozionante. La squadra di Max Canzi parte alla grande e dopo cinque minuti è già in vantaggio: cross di Lindsey Thomas, un ex, dalla destra e correzione vincente sotto misura dell’attaccante danese Amalie Vangsgaard. La reazione delle ragazze di Luca Rossettini non tarda ad arrivare e dopo due pali nella stessa azione la norvegese Emilie Haavi trova il pareggio con una grande giocata individuale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it