Calcio femminile | la Juve all’ultimo respiro vince la Serie A Women’s Cup! Roma battuta 3-2
All’ultimo respiro. La Juventus ha vinto il primo trofeo della stagione 2025-2026 di calcio femminile, battendo la Roma per 3-2 in occasione della finale valida per la Serie A Women’s Cup 2025, nuovo torneo creato dalla FIGC. Partita divertentissima quella andata in scena questo pomeriggio allo Stadio Menti di Castellammare del Golfo, decisa in pieno recupero dopo una serie di incredibili botta e risposta. Ma andiamo con ordine. La Vecchia Signora rompe subito gli indugi dopo appena cinque minuti di orologio per merito di Vangsgaard, lesta nel raccogliere un cross aprendo il piattone che beffa Lukasova. 🔗 Leggi su Oasport.it
