Calcio dilettanti | oggi sette anticipi Il Montecchio vuole il quinto hurrà consecutivo

Sono sette gli anticipi in programma oggi fra i dilettanti. Doppio appuntamento per le reggiane in Promozione: nel girone A, alle ore 15, il Montecchio (12) vuole continuare il percorso netto. Ospiterà il Carignano (6): i giallorossi di casa ne hanno vinte quattro su quattro, segnando 7 gol e non subendone nemmeno uno. Un inizio strepitoso. Arbitrerà Giona Cavallari di Finale Emilia. Sempre alle ore 15 in campo per il girone B il Casalgrande (0). Situazione totalmente diversa: i rossoblù ne hanno perse quattro su quattro, e andranno sul difficile campo della Sanmichelese (9) che ha vinto tutte le tre partite disputate.

