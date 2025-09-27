Calcio dilettanti | oggi sette anticipi Il Montecchio vuole il quinto hurrà consecutivo
Sono sette gli anticipi in programma oggi fra i dilettanti. Doppio appuntamento per le reggiane in Promozione: nel girone A, alle ore 15, il Montecchio (12) vuole continuare il percorso netto. Ospiterà il Carignano (6): i giallorossi di casa ne hanno vinte quattro su quattro, segnando 7 gol e non subendone nemmeno uno. Un inizio strepitoso. Arbitrerà Giona Cavallari di Finale Emilia. Sempre alle ore 15 in campo per il girone B il Casalgrande (0). Situazione totalmente diversa: i rossoblù ne hanno perse quattro su quattro, e andranno sul difficile campo della Sanmichelese (9) che ha vinto tutte le tre partite disputate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: calcio - dilettanti
Silvio Orlandini è morto a 80 anni in Brasile, era un’anima del calcio dilettanti
Calcio dilettanti: ufficiali le date di campionati e coppa. La Serie D inizierà il 7 settembre. Eccellenza e Promozione: via il 14
Calcio dilettanti. Fiumanese in Prima Categoria e Medla in Seconda: ok dal Crer
Dilettanti, ma campioni d’Europa: il calcio che funziona in Italia è quello giocato sulla sabbia - X Vai su X
FERRARA, CAPITALE DEL CALCIO DILETTANTISTICO: FIRMATO IL PROTOCOLLO PER LND QUARTO TEMPO https://figccrer.it/frontend/single-news?id=923 #crerfigc #LNDEmiliaRomagna - facebook.com Vai su Facebook
Calcio dilettanti. Oggi i gironi di Serie D. Giovedì 14 i regionali - Oggi alle 17 il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti alzerà il velo sui gironi di Serie D. Lo riporta lanazione.it