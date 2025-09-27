Calcio | Como-Cremonese in parità 1-1

17.00 Como e Cremonese si dividono la posta (1-1) al termine di una gara nervosa. Squadre coperte in avvio. Il Como è pi intraprendente. E al 32' lariani in ventaggio: assist di Rodriguez per Nic Paz che insacca di sinistro. Poco dopo Silvetrsi salva su Rodriguez, protagonista dei primi 45'. Nella ripresa Sil vestri para in piu di una occasione su Nico Paz. Il Como sembra padrone del campo, ma non è così. Sugli sviluppi un corner, Baschirotto (69') insacca d testa.La partita si fa nervosa.All'82' espulso Rodriguez. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it