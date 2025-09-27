Calcio a 5 alle 15 contro l’Eta Beta per la Coppa Divisione Italservice oggi al PalaBorgo Prove tecniche di campionato
Oggi alle 15 al PalaBorgo di Borgo Santa Maria l’Italservice giocherà l’ultima partita di Coppa Divisione del mini girone. Di fronte avrà l’Eta Beta Fano che come Pesaro milita nel campionato di serie B. I biancorossi vengono dalla sconfitta, di misura, con la Buldog Lucrezia dello scorso fine settimana. La Buldog però gioca in serie A2. "Per noi oggi è una partita che non vale dal punto di vista del risultato, ma è sempre comunque un derby – spiega il diesse dell’Italservice Nicola Munzi –. Mentre i fanesi sono ancora in corsa per qualificarsi al turno successivo". Quindi il match di oggi sarà importante per misurare il livello di salute dei padroni di casa in vista dell’inizio del campionato che parte tra due settimane, il 10 ottobre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
?DERBY TIME? Sabato 27 ore 15:00 al Palaborgo di Borgo Santa Maria: in campo Italservice Pesaro contro ETA Beta Calcio a 5. Non è solo una partita: è il DERBY. ? Palaborgo – Borgo Santa Maria* Sabato 27 – Ore 15:00 ? Italservice Pesa Vai su Facebook
