Calano del 10% le iscrizioni alle mense scolastiche comunali il Pd | Colpa dei rincari della giunta Masci

Ilpescara.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calano dell'11% le iscrizioni al servizio di mensa scolastiche delle scuole dell'obbligo di Pescara, dato anomalo legato al caro mense della giunta Masci a dirlo il capogruppo del Pd in consiglio comunale Piero Giampietro, assieme ai consiglieri Francesco Pagnanelli, Michela Di Stefano, Marco. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

