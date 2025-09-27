Calabria più inclusiva | dalla Regione sostegno alimentare per oltre 220 mila persone

Il Dipartimento regionale Agricoltura e Sviluppo rurale ha approvato la graduatoria provvisoria dell’Avviso pubblico relativo all’Azione 4.1.1 del PR Calabria Fesr Fse+ 20212027, “Una Calabria più inclusiva” dedicata al rafforzamento di interventi a favore delle persone e delle famiglie in stato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it