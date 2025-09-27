Calabria Occhiuto lancia il reddito di merito | lezione a Conte e Tridico

“Penso che una delle più grandi preoccupazioni che può avere un padre o una madre in Calabria, se guadagna 1300, 1700, 2000 euro al mese, e ha un figlio di 17 o 18 anni, è che questo figlio una mattina vada da loro e dica: ‘mamma, papà, io vorrei andare all’Università a Milano, a Roma’": Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra in Calabria, lo dice in un video pubblicato su Facebook, annunciando così l'intenzione di lanciare il reddito di merito. Si tratta di 500 euro al mese destinati ai giovani che scelgono Università calabresi. L'idea è nata dalle difficoltà economiche che in genere comporta mandare un figlio a studiare fuori. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Calabria, Occhiuto lancia il reddito di merito: lezione a Conte e Tridico

In questa notizia si parla di: calabria - occhiuto

Il “Reddito di Merito” di Occhiuto? Una pura operazione di facciata. In Calabria esistono già borse di studio che premiano il merito e sostengono chi ne ha bisogno. Il vero problema non è questo, ma la mancanza di lavoro che costringe i nostri giovani ad an - facebook.com Vai su Facebook

Verso il voto: le proposte di Occhiuto, Tridico e Toscano https://rainews.it/tgr/calabria/video/2025/09/verso-il-voto-le-proposte-di-occhiuto-tridico-e-toscano-b06988e0-cf45-47d3-a4f0-ec5fdd37f93d.html?wt_mc=2.www.tw.rainews24…. - X Vai su X

Occhiuto lancia il “Reddito di Merito”: 500 euro al mese per chi sceglie le Università calabresi - Il presidente uscente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali del 5 e 6 ottobre, ha annunciato ... Scrive inquietonotizie.it

Calabria, Tridico sul reddito di merito: “Occhiuto specula sui giovani e tenta goffamente di scopiazzare il nostro reddito di dignità” - “Occhiuto da quattro anni non riesce nemmeno a pagare le borse di studio agli studenti idonei delle Università Magna Graecia e Mediterranea, non ha più credibilità, i calabresi lo sanno e non ci casca ... Secondo msn.com