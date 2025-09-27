Caivano il flop del progetto del governo per il lavoro | assunto un partecipante su tre E solo il 10% a tempo indeterminato

Il nome del progetto è “ C’è posto per te ”, ma, a giudicare dai risultati, sarebbe più giusto chiamarlo “ C’è un posto ogni tre ”. E sarebbe persino un generoso arrotondamento per eccesso. Dopo il recruiting day organizzato dal ministero del Lavoro a Caivano (Napoli), territorio che affronta grandi problemi sociali, circa il 30% dei partecipanti ha poi ottenuto un vero contratto di lavoro. Tuttavia, si tratta per la gran parte di contratti precari: tra i trecento assunti, su mille partecipanti totali, poco più del 10% ha firmato un rapporto a tempo indeterminato. Insomma, su mille persone coinvolte lavorano in trecento: di questi, appena una trentina ha un posto di lavoro stabile e poco più di duecento un impiego a tempo determinato, mentre per i restanti sono stati avviati contratti di collaborazione e altre forme di rapporti non subordinati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

