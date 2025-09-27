Cagliari punito nel suo momento migliore | Inter a quota 9

Ilfogliettone.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(foto x.comInter) L’Inter di Cristian Chivu sbanca la Unipol Domus con un 2-0 maturo e cinico sul Cagliari, centrando la seconda vittoria consecutiva in campionato e agganciando momentaneamente Milan e Roma a quota 9 punti. Decisive le firme di Lautaro Martínez, tornato titolare, e del ventenne Pio Esposito, al suo primo gol in Serie A. Rossoblù puniti nel loro momento migliore, con Belotti ko per infortunio e tre legni totali nel match. Lautaro apre, Inter subito avanti. Il match parte con il Cagliari aggressivo, ma l’Inter non tarda a imporre il proprio dominio territoriale. Al 9’, un cross calibrato di Bastoni trova la testa di Lautaro Martínez: incornata precisa che spiazza Caprile e vale l’1-0. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

cagliari punito nel suo momento migliore inter a quota 9

© Ilfogliettone.it - Cagliari punito nel suo momento migliore: Inter a quota 9

In questa notizia si parla di: cagliari - punito

Cagliari omaggia Francesca Vardeu per i suoi 101 anni - Il presidente del Consiglio comunale Marco Benucci, in rappresentanza del sindaco Massimo Zedda e di tutta l'amministrazione comunale di Cagliari, ha reso omaggio alla signora Francesca Vardeu per il ... Riporta ansa.it

Cagliari, Nicola: "La salvezza è arrivata nel momento giusto" - A breve il tecnico del Cagliari, Davide Nicola, parlerà della vittoria sul Venezia, che vale l'aritmetica salvezza della sua squadra. Scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Cagliari Punito Suo Momento