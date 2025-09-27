Cagliari punito nel suo momento migliore | Inter a quota 9

(foto x.comInter) L’Inter di Cristian Chivu sbanca la Unipol Domus con un 2-0 maturo e cinico sul Cagliari, centrando la seconda vittoria consecutiva in campionato e agganciando momentaneamente Milan e Roma a quota 9 punti. Decisive le firme di Lautaro Martínez, tornato titolare, e del ventenne Pio Esposito, al suo primo gol in Serie A. Rossoblù puniti nel loro momento migliore, con Belotti ko per infortunio e tre legni totali nel match. Lautaro apre, Inter subito avanti. Il match parte con il Cagliari aggressivo, ma l’Inter non tarda a imporre il proprio dominio territoriale. Al 9’, un cross calibrato di Bastoni trova la testa di Lautaro Martínez: incornata precisa che spiazza Caprile e vale l’1-0. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

