Cagliari Inter tocca a de Vrij! Chivu studia l’avvicendamento al centro della difesa

: ecco chi può fargli spazio. Questa sera all' Unipol Domus, il Cagliari ospita l' Inter per la quinta giornata di Serie A, in una sfida che promette spettacolo e concentrazione da parte di entrambe le squadre. Il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha deciso di apportare alcune modifiche all'undici titolare, confermando la volontà di gestire al meglio le energie dei suoi giocatori tra campionato e Champions League. De Vrij in campo dal 1' contro i sardi. Una delle novità più rilevanti riguarda il reparto difensivo: Stefan de Vrij, difensore centrale olandese classe 1992, avrà l'opportunità di esordire in campionato, dopo aver giocato finora soltanto i 90 minuti della gara di Champions League contro l' Ajax.

In questa notizia si parla di: cagliari - inter

Sebastiano Esposito Inter, può essere addio. Cagliari in pole per l’attaccante, ma c’è anche la Fiorentina! Le ultime

Mercato Inter, il Cagliari tenta il sorpasso sulla Fiorentina per Sebastiano Esposito: lo stato della trattativa

Calciomercato Inter, Sebastiano Esposito nel mirino della Fiorentina ma il Cagliari tenta il sorpasso: il futuro si decide a breve

