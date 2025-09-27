Cagliari-Inter Suazo | Chivu e Cambiasso due predestinati Pio Esposito un dono per il calcio italiano

Forzainter.eu | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita tra Cagliari e Inter, valida per la quinta giornata di Serie A, è particolarmente sentita da entrambe le squadre, visto che da una parte ci si gioca la salvezza e dall’altra la possibilità di rimettersi in corsa con lo Scudetto. A parlare del match ci ha pensato David Suazo, doppio ex della partita, che ha commentato in particolar modo il momento dell’Inter e di Cristian Chivu: “Tra la fine della scorsa stagione, addio di Inzaghi, Mondiale, era normale avere un po’ di difficoltà iniziale, ma l’Inter di Chivu si è vista soprattutto ad Amsterdam. Cristian è nato per i grandi spogliatoi, conosce il calcio come pochi perché ha fatto il centrale, il terzino, il centrocampista. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

cagliari inter suazo chivu e cambiasso due predestinati pio esposito un dono per il calcio italiano

© Forzainter.eu - Cagliari-Inter, Suazo: “Chivu e Cambiasso due predestinati, Pio Esposito un dono per il calcio italiano”

In questa notizia si parla di: cagliari - inter

Sebastiano Esposito Inter, può essere addio. Cagliari in pole per l’attaccante, ma c’è anche la Fiorentina! Le ultime

Mercato Inter, il Cagliari tenta il sorpasso sulla Fiorentina per Sebastiano Esposito: lo stato della trattativa

Calciomercato Inter, Sebastiano Esposito nel mirino della Fiorentina ma il Cagliari tenta il sorpasso: il futuro si decide a breve

cagliari inter suazo chivuCagliari Inter, Chivu pensa minuziosamente alla formazione ufficiale. Lautaro certezza in attacco: le ultime - Lautaro Martinez certezza nel reparto offensivo In vista della difficile trasferta di questa sera all’Unipol Do ... Riporta cagliarinews24.com

cagliari inter suazo chivuSuazo: “Chivu aveva una luce particolare, come Cambiasso. Pio Esposito mi ricorda Cruz” - Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante di Cagliari e Inter David Suazo ha parlato della sfida di questa sera ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cagliari Inter Suazo Chivu