Cagliari Inter streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

Cagliari Inter streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. CAGLIARI INTER STREAMING TV – Oggi, sabato 27 settembre 2025, alle ore 20,45 Cagliari e Inter scendono in campo all’Unipol Domus di Cagliari, partita valida per la quinta giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Cagliari Inter in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Cagliari e Inter sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. 🔗 Leggi su Tpi.it

